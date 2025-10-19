Tennis, Agnello e Giardi vincono i provinciali Veterani

Al gran finale sui campi del Tc Riccione il campionato provinciale Veterani Over 45 e 55. I titoli vanno a Massimiliano Agnello e Mirko Giardi. Nel tabellone Over 45 match-clou tra Lorenzo Accreman (3.5), portacolori del Ct Rimini, che beneficiava del forfait di Enrico Gaddoni (3.3), testa di serie n.2, e Massimiliano Agnello (Ct Casalboni) che si è imposto 6-1, 6-3. Semifinali: Agnello (3.3, n.1)-Sandro Grossi (4.1) 6-0, 6-1.

Nell’Over 55 successo di Mirko Giardi (3.5), portacolori del San Marino Tennis Club, che ha battuto nei quarti Claudio Marcantoni (3.5) 6-4, 3-6, 10-6, poi ha beneficiato del forfait di Leonardo Bertozzi (3.3, n.2), mentre in finale ha superato il 3.5 di casa Marino Masi 6-4, 6-2. Quest’ultimo è stato capace di superare nei quarti Fulvio Fracassi (4.2) per 6-3, 6-1 e in semifinale il 3.2 Pietro Montemaggi (n.1) per ritiro.