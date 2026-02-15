Tennis: Accreman, De Santis, Cenci, Borghetti e Amadio negli ottavi al Quarta del Tc Riccione

RICCIONE. Rush finale nel torneo di 4° del Tennis Club Riccione dove Lorenzo Accreman (Ct Rimini), Fabio De Santis (Tc Viserba), Lorenzo Cenci (Ct Cerri Cattolica), Matteo Borghetti (Ct Cervia) ed Adriano Amadio (Ct Rimini) conquistano gli ottavi. Disco verde anche per Adelmo Mazzetti e Matteo Sirca.
4° turno: Matteo De Angeli (4.2)-Paolo Zurro (4.2) 6-4, 2-6, 10-5, Matteo Silvagni (4.2)-Simone Renzi (4.3) 6-1, 6-1,
5° turno: Michele Moretti (4.1, n.8)-Franco Ubalducci (4.2) 6-3, 6-1, Martin Gamero Mariano (4.1)-Lorenzo Gemignani (4.1) 1-6, 7-5, 10-8, Giovanni Casadei (4.1)-Andrea Bernardi (4.1) 7-6, 6-3, Lorenzo Accreman (4.1, n.1)-Fabio Travaglini (4.2) 0-6, 6-3, 10-7, Lorenzo Cenci (4.1, n.9)-Christian Pesaresi (4.3) 6-1, 2-1 e ritiro, Matteo Sirca (4.1, n.4)-Tommaso Turchi (Nc) 5-7, 6-2, 10-2, Adriano Amadio (4.1, n.5)-Pietro Federico Arcangeli (4.5) 6-3, 6-4, Adelmo Mazzetti (4.3)-Massimo Vannoni (4.1, n.11) 6-2, 6-0, Fabio De Santis (4.1, n.6)-Nicolò Carta (4.2) 1-6, 7-5, 10-2, Matteo Borghetti (4.4)-Martino Cotti Quaglio (4.1, n.3) 6-0, 6-0.
Ottavi anche per Andrea Mascarino (4.1, n.12).
Nel doppio: n.1 Parenti-Taddei, n.2 Achille ed Alberto Amadio, n.3 Bernardi-Vinetti. Ottavi: Giacomo e Massimiliano Marchi b. Zanotti-De Angeli 6-4, 6-2, Palmieri-Fabbri b. Pasquinoni-Morri 6-3, 6-2. Quarti anche per Mattioli-Ciuffoli.
Il giudice arbitro è Simone Lusini.