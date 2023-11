Tennis A2, vittoria preziosa per il Ct Zavaglia Ravenna sul Ct Bologna

RAVENNA. Successo importante, in chiave salvezza, per il Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna che nella sesta giornata del primo girone del campionato di A2 ha battuto in casa per 4-2 il Circolo Tennis Bologna. Un derby che per i padroni di casa romagnoli, ultimi in classifica, rappresentava l’ultimo treno per la salvezza. Un confronto tutto in salita per il Ct Zavaglia che perdeva il primo singolare per il forfait di Luca Tomasetto contro Gianluca Di Nicola. Grazie al bosniaco Nerman Fatic arriva il pareggio per i padroni di casa: in un confronto di alto livello il n.222 del ranking mondiale ha battuto il belga Geerts, n.261 del mondo. Insomma, un match da Challenger piuttosto che da A2. Il Ct Bologna di nuovo avanti con il successo in singolare dell’imolese Enrico Baldisserri su Michele Vianello. Pareggio prima dei doppi con la bella vittoria in singolare del giovane ravennate Luigi Valletta su Fabio Mercuri. Dunque 2-2 prima dei due doppi decisivi che sono stati appannaggio dei padroni di casa, al fotofinish, a testimonianza del valore di un gruppo che ha saputo fare squadra nei momenti più difficili.

Parziali: Nerman Fatic-Michael Lieven Geerts 6-4, 6-2. Enrico Baldisserri-Michele Vianello 4-6, 6-4, 6-4, Luigi Valletta-Fabio Mercuri 3-6, 6-3, 6-3. Doppi: Fatic-Satta contro Di Nicola-Baldisserri 6-3, 2-6, 10-7, Valletta-Vianello b. Geerts-Mercuri 6-4, 5-7, 10-8.

Domenica ultima giornata della prima fase a gironi con il Ct Zavaglia che viaggia a Lecce per affrontare il Ct “Mario Stasi”. Il team pugliese può schierare il 2.1 polacco Jakub Maksymilian Kasnikowski, il 2.3 ceko Barton Hynek, il 2.1 Juan Ignacio Iliev, il 2.2 Lorenzo Maria Lorusso ed il 2.3 Alessandro Coccioli.