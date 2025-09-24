Tennis A1, Circolo Tennis Zavaglia: il 5 ottobre si parte contro Vicenza

Si avvicina il campionato di A1 di tennis, la massima competizione a squadre a livello nazionale, ed il Circolo Tennis Zavaglia Ravenna oggi ha presentato la squadra che dal 5 ottobre difenderà i colori del Club nel grande palcoscenico italiano, mai così competitivo. Alla presenza del sindaco, Alessandro Barattoni, è stato inaugurato il nuovo campo coperto con una piccola tribuna annessa, e poi la conferenza stampa, con la vicepresidente del Circolo, Egle Torre, il sindaco Alessandro Barattoni, il direttore tecnico del Ct Zavaglia, Omar Urbinati ed il capitano della squadra, Francesca Rametta. Presenti anche tre giocatori, Daniel Bagnolini, Matteo Mucciarella e Niccolò Satta. Esordio in casa in 5 ottobre contro il Tennis Comunali di Vicenza