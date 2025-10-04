Tennis, a Viserba comanda Palumbo

Gianmarco Palumbo batte Jacopo Paladini e si aggiudica il torneo di pre-qualificazione di 4° categoria maschile al Tc Viserba. In semifinale Palumbo, portacolori del Gt Rivazzurra, ha battuto 6-1, 6-4 Romeo Fabbri (Tc Viserba), nella seconda semifinale successo di Jacopo Paladini (Galimberti Tennis Team) su Adriano Amadio (Ct Rimini) 6-1, 6-4. Nel match-clou dominio di Palumbo che si è imposto con un netto 6-1, 6-1.

Nel doppio finale tra le coppie formate da Alberto Amadio e Andrea Milano e Francesco Banini-Nadir Sartori. Successo della coppia del Ct Rimini formata da Amadio e Milano che si è imposta nel match-clou con il punteggio di 6-0, 6-3.

Semifinali: Amadio-Milano (n.1) b. Bianchi-Bucci 7-5, 6-1, Banini-Sartori b. Cenci-Prioli (n.2) 6-0, 7-5.