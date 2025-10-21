Tennis, a Teodorani e Barducci il Master Under 12

Il Circolo Sport Education di Bologna ha ospitato il Master del Circuito Regionale Under 10-12-14, maschile e femminile. Nell’Under 12 maschile successo di Alessandro Teodorani. Il portacolori del Ct Massa, testa di serie n.1, ha battuto in semifinale Riccardo Degli Angeli 6-1, 6-2 e in finale Loris Ferrari del Tc Saliceta 6-1, 6-3. Semifinale: Ferrari-Tommaso Cavassi (n.3) 2-6, 6-3, 10-4.

Altro successo romagnolo nell’Under 12 femminile dove si è imposta Alessia Barducci. La portacolori del Ct Cesena si è fatta largo battendo in semifinale Giulia Natali 6-0, 6-0 e in finale Victoria Vivi del Tc Saliceta 6-2, 6-4.