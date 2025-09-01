Tennis, a Rimini è tempo di Junior Tour

E’ scattato il trofeo Golfetta-Emilia Romagna Junior Tour, importante rassegna nazionale giovanile che terrà banco sui campi del Circolo del Lungomare fino al 7 settembre. Nell’Under 12 femminile si parte con il primo tabellone con Nicole Colonna n.1, a seguire il tabellone finale con Elisabetta Pastore n.1. Nell’Under 12 maschile le teste di serie sono andate a Lorenzo Xella, Riccardo Degli Angeli ed Elia Samorè. Primo turno: Francesco Facondini-Raffaele Ortenzi 2-6, 6-2, 10-4. Secondo turno: Matteo Lotti-Pietro Frisoni 6-1, 6-1, Federico Ballerini-Francesco Panini 6-2, 6-0.Nell’Under 14 femminile si parte con il primo tabellone con Camilla Brolli n.1, nel tabellone finale n.1 Federica Foschi, n.2 Alice Balducci. Nell’Under 14 maschile si parte con il tabellone di 4° dove Riccardo Piraccini è il n.1, Pietro Reggiani n.2, Andrea Fabbri n.3. Primo turno: Matteo Muccioli-Luis Chiappafreddo 6-0, 6-2, Leonardo Moroni Pedrella-Ettore Frigieri 6-1, 7-6. Secondo turno: Leonardo Conti-Alex Fregnani 6-2, 6-4.