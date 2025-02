Tennis, a Miami ci saranno Bronzetti ed Errani

Pubblicata l’entry list del Miami Open il Wta 1000 in programma dal 18 al 30 marzo. Tre le romagnole in campo Lucia Bronzetti (numero 55 Wta) in singolare e Sara Errani in doppio con Jasmine Paolini.

A Sharm El Sheik ancora in campo Carlo Alberto Caniato e Federico Bondioli nel tabellone principale. Nelle qualificazioni Leonardo Cattaneo, altro allievo dell’Accademia del Carpena, ha travolto all’esordio lo svizzero Baechi 6-2, 6-0.

Intanto Enrico Dalla Valle va in campo nel Challenger Atp 125 di Bangalore. Il ravennate affronta all’esordio il danese August Holmgren.

Lorenzo Angelini e Fabio De Michele, allievi dell’Accademia del Carpena, avanzano nelle qualificazioni del torneo Itf Men’s Future di Monastir. Primo turno: De Michele-Adam Nagoudi 6-1, 2-0 e ritiro, Angelini-Safwan Alzeyadi 5-0 e ritiro.