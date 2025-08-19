Tennis, a Luca Lorenzi il torneo del Cicconetti

Luca Lorenzi profeta in patria. Il giovane portacolori del Ct Cicconetti ha vinto da protagonista il torneo nazionale di 3° categoria organizzato dal suo Circolo. Accreditato sin dalla vigilia della prima testa di serie, Lorenzi (3.3) è stato il mattatore sui campi di casa, battendo in semifinale il 4.1 Pietro Matteini nel derby del Ct Cicconetti 6-3, 6-1 e in finale 6-1, 3-6, 10-2 l’altro 3.3 Massimiliano Agnello (Ct Casalboni), testa di serie n.2. Quest’ultimo era approdato al match-clou battendo 7-6, 3-6, 10-4 il terzo portacolori del Ct Cicconetti approdato alle semifinali, il 3.3 Tommaso Zanzini (n.3).