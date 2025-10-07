Tennis A, lo Zavaglia Ravenna è partito con il turbo

Meglio non poteva iniziare il campionato di A1 per il Ct Zavaglia di Ravenna che nella sfida tra neopromosse, ha battuto 4-2 in casa il Tennis Comunali di Vicenza. Il team romagnolo, guidato in panchina da Omar Urbinati e Francesco Rametta, ha fatto la differenza nei singolari.

Due i match chiave, quelli vinti da Carlo Aberto Caniato non senza soffrire su Gabriele Bosio (7-6, 6-4) e dal bosniaco Nerman Fatic su Andrea Picchione (6-3, 6-4). A completare l’opera la vittoria di Luigi Valletta nel match “vivaio” su Giovanni Peruffo (7-6, 1-6, 6-4). In mezzo la sconfitta del cervese Daniel Bagnolini contro Alessandro Battiston (6-3, 6-1). Il tutto in un clima di giustificata euforia per una squadra che in pochi anni è salita dalla D1 alla A1.

Avanti 3-1, al Ct Zavaglia bastava vincere uno dei due doppi finali e il punto della vittoria è arrivato grazie al doppio vinto da Nerman Fatic e Carlo Alberto Caniato, ma che fatica. I due hanno vinto in rimonta al super tie-break finale su Andrea Picchione e Alessandro Battiston 2-6, 6-1, 10-6, Sconfitta invece la coppia Valletta-Bagnolini da Peruffo-Bosio 6-0, 6-3.