Tennis A, lo Zavaglia Ravenna è partito con il turbo

La formazione del Ct Zavaglia ha debuttato battendo 4-2 l’altra neopromossa Comunali di Vicenza
Meglio non poteva iniziare il campionato di A1 per il Ct Zavaglia di Ravenna che nella sfida tra neopromosse, ha battuto 4-2 in casa il Tennis Comunali di Vicenza. Il team romagnolo, guidato in panchina da Omar Urbinati e Francesco Rametta, ha fatto la differenza nei singolari.

Due i match chiave, quelli vinti da Carlo Aberto Caniato non senza soffrire su Gabriele Bosio (7-6, 6-4) e dal bosniaco Nerman Fatic su Andrea Picchione (6-3, 6-4). A completare l’opera la vittoria di Luigi Valletta nel match “vivaio” su Giovanni Peruffo (7-6, 1-6, 6-4). In mezzo la sconfitta del cervese Daniel Bagnolini contro Alessandro Battiston (6-3, 6-1). Il tutto in un clima di giustificata euforia per una squadra che in pochi anni è salita dalla D1 alla A1.

Avanti 3-1, al Ct Zavaglia bastava vincere uno dei due doppi finali e il punto della vittoria è arrivato grazie al doppio vinto da Nerman Fatic e Carlo Alberto Caniato, ma che fatica. I due hanno vinto in rimonta al super tie-break finale su Andrea Picchione e Alessandro Battiston 2-6, 6-1, 10-6, Sconfitta invece la coppia Valletta-Bagnolini da Peruffo-Bosio 6-0, 6-3.

Ora contro... Sinner

Si torna in campo domenica con la seconda di andata del 4° girone sui campi del Tc Italia di Forte dei Marmi che nel suo roster avrebbe addirittura Jannik Sinner. In realtà la squadra versiliese può schierare il monegasco Valentin Vacherot (2.3), che ha appena battuto Bublik a Shanghai, Stefano Travaglia, lo slovacco Andrej Martin, Lorenzo Carboni, Marco Furlanetto e Walter Trusendi. Nella prima giornata il club toscano ha perso 4-2 con lo Sporting Selva Alta che schiera il faentino Lorenzo Beraldo, vincitore nel suo singolare su Perego 6-4, 3-6, 6-3.

