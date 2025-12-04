Tennis, a Cesenatico la “Coppa d’Inverno”

Dal 6 all’8 dicembre si svolgerà la fase a gironi nazionale della Coppa d’Inverno, la manifestazione a squadre per rappresentative regionali riservata ai nati nel 2011 e 2012. Sedici rappresentative sono state divise in quattro gironi da quattro, ognuno disputato in una sede diversa, in casa di una delle quattro squadre che ne fanno parte. La squadra vincitrice di ogni girone si qualifica per la fase finale, in calendario dal 28 al 30 dicembre al Centro Tecnico Nazionale di Tirrenia.

Il girone B si giocherà al Ct Cesenatico e vedrà in campo le rappresentative di Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Trento. La formazione emiliano romagnola è capitanata dai maestri Federica Cerri (Tc Riccione) e Jacopo Marchegiani e vedrà in campo Edoardo Ghiselli, il lughese Diego Tarlazzi (Tc Faenza), Marta Gazzetti, Emma Lanzoni (Tc Faenza), Alessandro Bacchini (Tc Riccione), Matteo Rosti (Ten Sport Center), Diamante Campana (Ct Zavaglia) e Rachele Franchini (Ct Massa Lombarda).