Tennis, a Cattolica parte il torneo giovanile

E’ tutto pronto al Queen’s di Cattolica per l’avvio, previsto sabato, del torneo nazionale giovanile Under 10-12-14, maschile e femminile, il trofeo “Galimberti Tennis Academy”. Sono ben 136 gli iscritti nei sei tabelloni in programma fino al 18 febbraio. Solo a livello di Under 10 gli iscritti sono 29. Nell’Under 12 femminile si parte con il tabellone Nc, poi quello di 4°con le teste di serie assegnate a Virginia Arduini ed Anita Amadio e quello finale con le seguenti teste di serie nell’ordine a Rachele Franchini, Martina Ruggeri, Ioana Bala e Diamante Campana. Anche nell’Under 12 maschile (32 iscritti) si parte con il tabellone Nc, poi il 4° con Mattia Capannelli n.1, Lorenzo Kapros n.2, Riccardo Piraccini n.3 e Timofey Levchenko n.4. Infine il tabellone finale che vede nel ruolo di principale favorito del seeding Mattia Vincenzi, seguito da Leonardo Satta, Filippo Terenzi e Riccardo Briganti. Nel singolare Under 14 maschile (32 iscritti) primo tabellone di 4° con le teste di serie assegnate nell’ordine ad Alessandro Berardi, Francesco Camagni, Elia Sabatini e Tommaso Zanzini. Nel tabellone finale n.1 Lorenzo Cenci, n.2 Leonardo Bartoletti, n.3 Pietro Tombari, n.4 Lorenzo Gambaccini. Nell’Under 14 femminile (24 iscritte) primo tabellone presidiato nell’ordine da Viola Zapparoli ed Agata Bravin, nel tabellone finale da Gioia Angeli, Bianca Solazzi, Lisa Pierini e Gaia Migliorini.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Nazario Boni.