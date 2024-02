Temnnis, l’Academy di Ravenna mette le tende al Ten Pinarella

Da giugno il tennis nazionale avrà un altro polo di interesse tecnico notevole in Romagna. Si instaura infatti una sinergia tra due realtà forti come Ravenna Tennis Academy e Ten Sport Center di Pinarella.

Per il momento è il club cervese che ospiterà nelle proprie strutture (sei campi in terra, uno in arrivo in veloce) da metà giugno l’Accademia presieduta da Roberto Perticarà e diretta dal tecnico nazionale Patricio Remondegui, poi in un futuro prossimo potrebbe diventare ancora più stretta la collaborazione.

In questi anni il Ten Sport Center, sotto la guida dei maestri Christian e Corrado Rosti, ha ottenuto risultati notevoli sul piano tecnico e organizzativo, diventando un vero fiore all’occhiello a livello nazionale per la città di Cervia, per questo si vanno a incontrare due realtà brillanti e in salute.

Il futuro è garantito

Il maestro Christian Rosti non ha dubbi. «Inizia un percorso di collaborazione che valorizza la nostra struttura e il nostro settore agonistico già buono. E’ un percorso tra professionisti che già si conoscevano e si stimavano, quindi niente salti nel buio. Oltre a ospitare al momento la Ravenna Tennis Academy, speriamo che ci sia anche una collaborazione futura perché questo accordo va a finalizzare un percorso che già si stava facendo, diciamo che ci potenzieremo a vicenda».

La Ravenna Tennis Academy arriva con il suo staff al completo. «Qui avremo finalmente una struttura all’altezza delle nostre esigenze - dice Pat Remondegui - palestra, foresteria, sei campi e credo che entro l’estate prossima ce ne sarà anche uno in cemento».

Gli fa eco Roberto Perticarà. «E’ un accordo che si svilupperà nel tempo, il contratto è per dieci anni, il Ten diventa così un centro di riferimento nazionale, non solo locale».

Uno staff di livello

Lo staff tecnico del Ten può contare sui maestri Corrado e Christian Rosti, Sandra Cecchini, oltre al preparatore atletico Giacomo Baldi. Con la Ravenna Academy arriva un gruppo di tecnici molto preparati, tanto per fare un esempio del gruppo fa parte anche l’ex davisman Stefano Galvani.

«Vogliamo puntare su un’Accademia piccola ma di qualità - dice Perticarà - non più di 24 persone per mantenere una certa qualità nel lavoro, vogliamo gente motivata che ci segua al cento per cento».

«Vogliamo mantenere la nostra filosofia - riprende Remondegui - basata su precisi valori umani e tecnici. Se siamo arrivati fin qui vorrei ringraziare l’Heros Center di Marina di Ravenna e il Ct Bagnacavallo che ci hanno ospitato finora, saremo loro eternamente grati».