Padel, Russi alla final four regionale

Il Russi Sporting Club, dopo la piazza d’onore colta a fine gennaio dal team “I Folletti” nella Coppa Emilia Romagna di padel, la squadra maschile griffata in questo caso “Riabilitando” si è guadagnata un posto nella Final Four regionale della Winter Cup FIT-PRA 2023/24. La formazione del coach Antonio Zangaro, composta da Jacopo Rusticali, Riccardo Banzola, Mirco Padovani, Stefano Foschini e Andrea Miserocchi, dopo aver passato di slancio la prima fase a gironi è giunta in finale nella fase Oro provinciale, conquistando l’accesso al Master Regionale. A Bologna battuti 2-0 negli ottavi il Padel Funo, nei quarti il team felsineo Zero51 Good Beer e sabato giocherà la semifinale.