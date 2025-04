Padel, Meldola terza ai campionati italiani di doppio misto

MELDOLA. Una splendida Meldola si arrende soltanto alla formazione di Roma conquistando un ottimo 3º posto ai campionati italiani Tpra di padel. Alle finali nazionali Tpra Gold di Ancona di doppio misto la squadra bidentina vende dunque cara la pelle: in semifinale cede solo a Roma dopo una battaglia di quasi 4 ore.

C’è voluta la miglior versione della squadra della Capitale per avere la meglio della formazione romagnola alle finali nazionali che si sono tenute ad Ancona nel weekend del 29 e 30 marzo. La squadra sponsorizzata 7Grammi, infatti, conclude un comunque positivo weekend al terzo posto in Italia, confrontandosi alla pari con centri padel e accademie delle città più importanti d’Italia. Dopo aver spazzato via Cagliari negli ottavi di finale e avere avuto la meglio di Varese nei quarti, la squadra del circolo Tennis e Padel di Meldola incontra l’Accademia Mara Blanco di Roma in semifinale domenica mattina. Dopo 3 ore e 45’ di battaglia, i bidentini si arrendono al palpitante tie-break del terzo set per 6-8 dopo essere stati sempre in partita e aver sfiorato l’impresa. Federica Ture e Nicola Proli vincono il primo match 7-6, 6-4, Francesco Di Lorenzo e Rebecca Rubertelli cedono nel secondo incontro 5-7, 1-6, pagando un black-out tra la fine del primo e l’inizio del secondo set. Il terzo e decisivo incontro vede la formazione della capitale vincere al tie-break (7-5) contro Rubertelli-Proli dopo che il long set si era concluso sull’8 pari. Meldola conquista comunque un bellissimo terzo posto, dimostrando ancora una volta di potersela giocare alla pari con le migliori squadre Tpra di tutta Italia. La formazione: Simona Massi (capitana), Federica Ture, Rebecca Rubertelli, Francesco Di Lorenzo, Mattia Mazzocoli, Roberto Corvini, Nicola Proli, Roberto Biserni, Nicole Giuntini ed Ilaria Piretti.