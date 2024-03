Padel, il riccionese Matteo Bartolini campione italiano over 55

Matteo Bartolini firma un favoloso “Triplete” nel padel. Dopo aver vinto nella categoria Over 55 il campionato Mondiale a Las Vegas nel 2022 ed il campionato Europeo ad Alicante nel 2023, il riccionese riesce nell’impresa - mai realizzata da un italiano – di vincere anche i Campionati Italiani Over 55 svoltisi nell’ultimo week-end a Grosseto nella splendida cornice dell’esclusivo Tennis e Padel Club “The Village”. Dopo aver superato di slancio gli ottavi, i quarti e le semifinali, Bartolini con lo storico compagno Maurizio “Serf” Serafino ha vinto una combattutissima finale col punteggio di 3-6, 6-0, 6-4 annullando una pericolosissima palla break sul 4-4 al terzo, servizio Bartolini, con uno scambio ravvicinato a rete da brividi, che ha indirizzato definitivamente la partita. Grande soddisfazione per la coppia Bartolini-Serafino che forse verrà ingaggiata da un Club spagnolo per disputare la fase finale del prestigiosissimo campionato iberico per club 2024 che si svolgerà a settembre a Saragozza in Spagna.