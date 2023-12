Padel, il maestro spagnolo Angel Ruiz al Tennis Club Faenza

FAENZA. Contratto fino all’aprile 2026 per dar vita ad un progetto ambizioso: far crescere dal punto di vista qualitativo il movimento del padel all’interno del Tennis Club Faenza. Il maestro Angel Ruiz, 46enne spagnolo di Murcia, ex numero 29 nelle classifiche mondiali, dal 10 gennaio si trasferirà stabilmente a Faenza con questo obiettivo. Un arrivo molto importante per il club manfredo, che negli ultimi due anni, dopo l’inaugurazione dei due nuovi campi da padel, ha visto crescere al proprio interno un importante movimento di appassionati. Ora, con l’arrivo di Ruiz, l’obiettivo è quello di fare il salto di qualità. “Sono nato nel 1977 e ho iniziato a giocare a tennis a sei anni – racconta Angel - Dopo aver giocato da giovanissimo ad un buon livello, a 21 anni ho scoperto il padel, che in quel momento (siamo alla fine degli anni Novanta, ndr.) stava iniziando ad esplodere. Mi sono buttato sul padel, ho iniziato ad allenarmi tre ore al giorno per raggiungere certi obiettivi, prima a livello nazionale, poi a livello internazionale. Sono stato numero 2 in Spagna e numero 29 nel mondo nel 2011. Per una decina d’anni ho fatto il professionista, vincendo diversi tornei e arrivando una volta ai quarti di finale del Torneo di Madrid, che era il più importante al mondo”. Per un po’ di tempo Ruiz ha alternato la carriera agonistica alla professione di maestro di padel, finché, una volta abbandonato il padel giocato, si è dedicato totalmente all’insegnamento: “Ho gestito i circoli di padel di Murcia e di Alicante. Poi nel 2019 mi sono trasferito una prima volta in Romagna, a Riccione, dove per un anno e mezzo ho gestito i campi da padel all’interno del Tennis Club, fino a quando la pandemia da Covid mi ha costretto a rientrare in Spagna”. L’idea di tornare a lavorare in Italia, però, non lo ha mai abbandonato. E così nel 2022 è tornato a sondare varie opportunità nel nostro Paese: “Ho fatto un lungo giro in vari circoli dell’Emilia Romagna, perché la mia idea era quella di tornare da queste parti. Nel gennaio 2023 sono venuto per la prima volta al Tennis Club Faenza, restando per qualche giorno a dare alcune lezioni. Mi sono subito innamorato di questo luogo, le persone mi hanno trattato benissimo e mi sono sentito a casa mia. Da quella volta ho sempre pensato che mi sarebbe piaciuto lavorare qui. In seguito c’è stata occasione di tornare e, con il consiglio direttivo, ci siamo trovati d’accordo sul fatto che il padel all’interno del circolo deve avere un suo ruolo e una sua identità precisa. Così è nata l’idea di venire stabilmente a Faenza. Il mio progetto prevede di insegnare bene a tutti i livelli con un modello sistemico, partendo da una scuola padel per i bambini. L’obiettivo è crescere e diventare un punto di riferimento a livello nazionale. La creazione di un vivaio deve servire anche come serbatoio per la prima squadra del circolo, che attualmente è in serie D, ma che vogliamo portare almeno in serie B”. Dal prossimo gennaio Angel inizierà ad andare anche ad insegnare padel nelle scuole dell’obbligo e negli istituti superiori di Faenza, nell’ambito del progetto “Racchette in classe”. Dall’alto della sua esperienza internazionale potrà comunque portare stimoli a tutti, e sarà a disposizione per lezioni degli appassionati di qualsiasi livello: “Anche il giocatore amatoriale può migliorare sotto tutti gli aspetti, da quelli tecnici a quelli tattici, perché lo sport ben fatto in ogni caso aiuta a prevenire infortuni e a divertirsi di più”.