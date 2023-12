Il Tennis Club Viserba in finale nel trofeo “Rossella Biagi”

Il Tennis Club Viserba conquista una splendida finale nel trofeo “Rossella Biagi”, il torneo regionale a squadre giovanile riservato al settore femminili. Nella semifinale di domenica scorsa la squadra riminese ha vinto in trasferta 2-1 sui campi del Pro Parma: Viola Carrara-Marta Bertozzi 7-5, 7-5, Maria Bianca Bovara-Victoria Galeone 6-2, 6-0, Bovara-Amati b. Galeone-Gherardi 7-5, 6-4. In finale il Tc Viserba affronta in casa il 17 dicembre (dalle 15) il Club La Meridiana che nell’altra semifinale ha superato 2-1 il Tc Faenza: Miruna Neagu-Angie Bentini 6-2, 7-5, Lucrezia Vanni-Mia Marchesini 1-6, 7-6, 10-3, Neagu-Libra Alvarado b. Bentini-Samorì 6-0, 6-1.