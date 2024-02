Si avvicinano i campionati a squadre di vertice nel tennis ed i Circoli si rafforzano per tentare la scalata ai vertici oppure per consolidare la categoria. In vista del campionato di Serie B2 maschile il Tennis Club Faenza ha deciso di rinforzare la propria squadra tesserando due giocatori stranieri. Si tratta del trentunenne serbo Matej Sabanov, grande specialista di doppio, e del ventenne tedesco Philip Florig, che vanno ad infoltire la formazione neo-promossa composta dai confermati Mattia Bandini, Edoardo Pompei, Leonardo Fabbri, Romeo Falconi, Andrea Bosi e Giacomo Botticelli.

Matej Sabanov, nato a Subotica il 25 giugno 1992, ha iniziato la sua carriera con il passaporto croato, ma dal 2021 gioca in rappresentanza della Serbia. Ha ottenuto i migliori risultati in doppio giocando quasi esclusivamente con il fratello gemello Ivan, assieme al quale si è aggiudicato un titolo Atp al Serbia Open 2021. Il suo miglior ranking Atp in doppio è stato il 75º posto mondiale raggiunto nell’aprile 2022. Attualmente si trova in 156ª posizione.

Philip Florig è nato l’11 settembre 2003 ad Aschaffenburg in Baviera. Il suo miglior ranking Atp in singolo è l’842° posto raggiunto nel novembre 2022; in doppio è l’882ª posizione ottenuta nel giugno 2023. In singolo ha debuttato nel tabellone principale Atp al Bmw Open 2022 di Monaco di Baviera. “Con il loro innesto possiamo puntare con maggiore serenità all’obiettivo della salvezza, per poi pensare eventualmente di arrivare ai playoff o meno: dipenderà anche dal girone nel quale verremo inseriti”, spiega il capitano giocatore Edoardo Pompei. Per regolamento, gli stranieri possono giocare un singolare e un doppio in ogni sfida domenicale: “Sceglieremo come gestire ed utilizzare al meglio Sabanov e Florig quando usciranno i calendari”, precisa Pompei. Alla serie B2 maschile parteciperanno 56 squadre divise in otto gironi da sette squadre ciascuno. I gironi verranno composti a metà marzo. Le prime classificate di ogni girone saranno promosse direttamente in B1, le seconde disputeranno dei playoff promozione, le quarte e quinte giocheranno dei playout salvezza, le seste e settime retrocederanno direttamente in Serie C. La fase a gironi si giocherà dal 28 aprile, play-off e play-out sono in programma il 23 e il 30 giugno.

Questa la squadra del Tennis Club Faenza per la B2 maschile 2024: Philip Florig 2.4 (Germania), Mattia Bandini 2.5, Matej Sabanov 2.5 (Serbia), Edoardo Pompei 2.6, Leonardo Fabbri 2.7, Romeo Falconi 2.8, Andrea Bosi 3.1, Giacomo Botticelli 3.1.