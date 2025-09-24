Faenza, Paola Tampieri si laurea campionessa d’Europa over 50 di pickleball

Paola Tampieri, tecnico nazionale del Tennis Club Faenza, nello scorso weekend a Roma ha raccolto risultati eccellenti agli Europei a squadre di Pickleball nella categoria Over 50. Anzitutto nel torneo pre-europeo individuale, svoltosi giovedì, ha vinto il torneo di doppio femminile e il torneo di doppio misto, rispettivamente in coppia con Antonella Sonda e Augusto Avanzini.

Da venerdì a domenica, agli Europei a squadre, Tampieri con la maglia azzurra ha vinto il torneo di singolare femminile, battendo in finale l’Inghilterra rappresentata da Anna Linton. Nel doppio misto, in coppia con Augusto Avanzini, si è invece aggiudicata la medaglia d’argento. La coppia azzurra ha perso la finale contro la Spagna, dopo aver battuto in semifinale la Svezia 16-14, recuperando da uno svantaggio iniziale di 3-13.

Anche l’istruttore faentino Andrea Bosi ha partecipato agli Europei di Roma, giocando alcune partite con la nazionale maschile Open. Gli azzurri non sono riusciti ad arrivare in zona medaglie.

“Partecipare agli Europei, vincere l’oro e l’argento sul campo Pietrangeli, sono stati momenti unici e indimenticabili”, ha commentato Paola Tampieri, che al Tennis Club Faenza guida le attività del Pickleball, sport di racchetta che sta diventando sempre più popolare. È un mix di elementi presi in prestito da altre discipline come il tennis, il badminton e il ping-pong, ed è facile da imparare e divertente da giocare per persone di tutte le età e livelli di abilità. Allenamenti, incontri amatoriali, tornei, corsi per principianti e altro: al Tennis Club Faenza si trova tutto quello che ti serve per avvicinarti a questo sport in un ambiente accogliente, moderno e professionale. Info: 0546.25266.