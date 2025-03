Ct Meldola, porte sempre aperte e il padel come fiore all’occhiello

Il Circolo Tennis Meldola è un gioiello incastonato in una solida realtà sportiva. Impianto di livello, tradizioni, passione, qualità e ambizione sono tutte parole che ben si possono adattare a questo club che cura molto l’aspetto umano, l’attenzione e una sensibilità verso le persone che lo frequentano, tanto che il presidente Giuseppe Brighi prima ancora degli aspetti tecnici tende a sottolineare. «Il nostro obiettivo principale è creare un ambiente accogliente, rilassante e stimolante dove gli sportivi e gli amici possano trascorrere il loto tempo in assoluta tranquillità, in un ambiente soft e adatto a tutti i tipi di giocatore e appassionato. Certo, anche nel nostro circolo si fa sentire il gran momento del tennis e del padel italiano, ma noi ci siamo attrezzati per tempo. Nell’ottobre del 2023 abbiamo inaugurato tre campi da padel che hanno preso il posto del campo di calcetto, dotati di una struttura fissa di copertura, quindi pienamente utilizzabili per tutto l’anno. E con queste nuove strutture abbiamo registrato un incremento notevole di presenze. Da noi vengono a giocare i meldolesi, ma anche tanti da Forlì e dalle zone limitrofe perché il servizio che offriamo è di buon livello a un costo inferiore rispetto ad altre strutture. Con il padel e il tennis che sta andando veramente forte c’è tanta gente che frequenta il club, i maestri lavorano a pieno ritmo. Basti pensare che abbiamo 150 soci, ma si sono avvicinati al tennis persone che finora con questa disciplina non avevano mai avuto a che fare. Un fenomeno davvero notevole e che si fa essere molto ottimisti».

Al Ct Meldola è approdata da qualche mese la maestra nazionale Valentina Picchetti che si dice molto contenta del lavoro svolto in poco tempo. «Abbiamo 80 bambini nella scuola tennis, siamo veramente soddisfatti, tra questi sono una decina gli agonisti, facciamo tanta attività promozionale con il Fitp Junior Program, ci muoviamo in un complesso molto favorevole».

Lo staff tecnico comprende, oltre a Valentina Picchetti, anche i tecnici Alessandro Bussi, Federica Ture, Filippo Flamigni e Alberto Zattini.

«Quest’anno presentiamo per i campionati italiani giovanili sia l’Under 12 maschile che l’Under 14, oltre a queste tre squadre promozionali miste. Federica Tira segue il padel e il progetto Racchette di Classe. Seguiamo in particolare cinque scuole tra elementari e media e da quest’anno anche le superiori».

Il primo bilancio per la maestra forlivese è molto positivo. «Sono qui solo dal luglio scorso, ma sono già molto contenta, stiamo procedendo con un obiettivo comune, far crescere i ragazzi dal punto di vista tecnico, a livello personale ma anche come gruppo».

Non solo giovani, al Ct Meldola c’è anche un bel gruppo di 40-50 adulti che si allena dal lunedì al venerdì. Con questa attività alle spalle, per i prossimi campionati a squadre primaverili è pronta una formazione per la D3 maschile capitanata da Filippo Flamigni e una per la D4 maschile.