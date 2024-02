Beach Tennis, a Cesena i campionati di seconda e terza categoria: ecco come iscriversi

La Federazione Italiana Tennis e Padel, per il settore Beach Tennis, ha indetto per il 2024 i campionati nazionali limitati per la seconda e terza categoria indoor e quelli Tpra (per non agonisti), che da mercoledì 7 a domenica 11 febbraio si disputeranno a Cesena. Per i campionati di seconda e terza categoria, saranno previste le gare di singolare maschile e femminile, quelle di doppio maschile, femminile e misto. Per i campionati TPRA AMATORI sono invece previste le gare di singolare maschile e femminile, quelle di doppio maschile, femminile e misto. “Siamo felici – commenta l’Assessore allo Sport Christian Castorri – di poter ospitare questo importante evento nazionale in uno degli impianti sportivi maggiormente fruiti di Cesena. Non è la prima volta che la Federazione Italiana Tennis e Padel seleziona la nostra città per le competizioni nazionali: motivo di orgoglio per noi e per il Centro Romagna Beach che annualmente lavora con estrema passione e dedizione raccogliendo risultati importanti e garantendo ai propri iscritti di gareggiare, e competere, con atleti arrivati da altri centri sportivi italiani”.

L’organizzazione dei campionati nazionali limitati di seconda e terza categoria e quelli TPRA indoor 2024, è stata affidata al Romagna Beach che ospiterà l’evento negli spazi del Centro Romagna Beach Kick Off di via Osoppo, 111. Le competizioni avranno inizio nella giornata di mercoledì 7 con il singolo maschile e femminile 3/4 categoria, fino alla seconda categoria. Giovedì misto e venerdì doppio maschile e femminile open e inizio singolo Tpra amatori. Sabato inizio misto Tpra, maschile e femminile, e nella giornata di domenica fasi finali e premiazioni con la partecipazione del delegato nazionale della Federazione FITP e dell’Amministrazione comunale. Tutti i Campionati si giocheranno con palline da beach tennis Mbt Soft Grip 2.

Le iscrizioni dei campionati di seconda e terza categoria dovranno pervenire solo ed esclusivamente mediante il portale della Federazione (https://www.fitp.it/Tornei/Ricerca-tornei ) entro lunedì 5 febbraio alle ore 12:00. Le iscrizioni dei campionati TPRA AMATORI invece dovranno pervenire tramite il portale www.tpra.fitp.it entro e non oltre martedì 6 febbraio, ore 12:00. Per maggiori informazioni e conoscere il regolamento completo https://www.fitp.it/Beach-tennis/Campionati oppure https://www.fitp.it/Beach-tennis/Campionati. Per informazioni e pernottamenti contattare il 347 8218340.