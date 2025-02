Avanza il torneo del Tennis Villa Carpena

Avanza sui campi del Tennis Villa Carpena il torneo nazionale di prequalificazione Ibi di 4° categoria per il Master finale che si svolgerà al Foro Italico in concomitanza con gli Internazionali d’Italia. Sono in programma quattro tabelloni, i singolari maschile e femminile, e i doppi fino al 9 marzo. Notevole la partecipazione, ben 113 giocatori in singolare, e 23 coppie. Tabellone Nc, turno di qualificazione: Andrea Bardi-Filippo Caspoli 6-2, 6-0. Tabellone finale, 1° turno: Marco Samorè (Nc)-Federico Sardi (4.6) 6-3, 6-4, Franco Ciuffoli (4.6)-Marco Assorti (Nc) 6-2, 6-0.

2° turno: Luca Amadori (4.5)-Marco Martini (4.5) 6-2, 6-1, Riccardo Albicini (4.4)-Pier Francesco Golfarelli (4.4) 1-6, 6-0, 10-7, Cristian Crepaldi (4.4)-Federico Camporesi (4.4) 6-0, 6-4, Stefano Caspoli (Nc)-Andrea Gobbi (4.5) 7-5, 7-6, Gianpietro Domeniconi (4.5)-Gabriele Iudica (4.5) 6-4, 6-4, Federico Astore (Nc)-Tomas Montevecchi (4.5) 6-3, 6-3, Simone Armuzzi (4.5)-Filippo Nanni (4.4) 2-6, 6-1, 10-5, Luca Pistorio (4.4)-Cristian Grossi (4.6) 6-4, 2-6, 10-6, Manuel Fabbri (4.4)-Leonardo Morigi (4.6) 7-5, 7-5, Francesco Peruzzi (4.4)-Andrea Lani (4.6) 6-3, 4-6, 11-9, Mauro Venzi (4.6)-Giacomo Rossi (4.4) 6-3, 6-4,

Nel singolare femminile (13 iscritte) tabellone unico con le teste di serie assegnate nell’ordine alle 4.1 Emma Ceccarelli e Chiara Sbrighi.

1° turno: Maddalena Arfelli (Nc)-Maria Celeste Giovannini (Nc) 6-0, 6-1.

Nel doppio maschile al via 20 coppie: n.1 Rossi-Baraghini, n.2 Maltoni-Fagioli, n.3 Terranova-Tavani, n.4 Zattini-Vacca, n.5 Giacomo e Fabrizio Romagnoli, n.6 Costanzo-Allegra, n.7 Gaddo e Redo Camporesi, n.8 Casadei-Barbieri.

1° turno: Federico e Dario Camporesi b. Agnoletti-Godoli 6-1, 6-1, Fiumana-Morigi b. Zadra-Nanni 7-5, 6-2.

Nel doppio femminile le n.1 sono Salvi-Fabbri.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Alberto Casadei.