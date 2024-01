Tennis, Australian Open: Sara Errani più fortunata di Lucia Bronzetti nel sorteggio

Due romagnole saranno al via nel tabellone principale degli Australian Open, primo Slam della stagione (con un montepremi record di 86,5 milioni di dollari australiani). Oggi c’è stato il sorteggio del torneo che scatterà domenica sui campi in cemento di Melbourne Park.

Sara Errani, numero 101 Wta, entrata in tabellone per il forfait di Madison Keys, inizierà l’avventura contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni.

Lucia Bronzetti, numero 56 Wta, è stata invece sorteggiata contro l’ucraina Lesia Tsurenko, numero 32 del ranking e testa di serie numero 28, che ha vinto in due set l’unico precedente con la tennista di Villa Verucchio.

Non ci saranno romagnoli nel tabellone maschile: oggi, al secondo turno delle qualificazioni, il faentino Federico Gaio è stato eliminato dal diciottenne Jakub Mensik al termine di una vera e propria battaglia: 6-4, 3-6, 6-3.