Il trionfo di Jannik Sinner scalda i cuori anche dei romagnoli che occupano ruoli di vertice del tennis internazionale e nazionale. Andrea Gaudenzi, ex n.18 del ranking mondiale, è ora il presidente dell’Atp, a Melbourne ha raggiunto il 3° turno nel 1998. Applaude il successo di un giocatore che è uno spot importante per il tennis mondiale: «Sì, Jannik Sinner è un esempio vincente, nella mia qualità di presidente dell’Atp sono contento per il tennis perché lui ha un modo di stare in campo ed un comportamento esemplare. Nonostante i successi rimane un ragazzo umile ed educato, credo che sia un grandissimo esempio per le generazioni future». L’ex campione ravennate spiega: «Ai miei tre figli che giocano a tennis dico sempre di guardare Jannik quando gioca, per come si comporta, per come sta in campo».