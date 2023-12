Tc Viserba, un’ascesa continua con un occhio al sociale e al turismo

Il Tennis Club Viserba sulla rampa di lancio. I dirigenti del cub viserbese si sono fatti trovare pronti allo straordinario momento del tennis italiano con una progettualità, tecnica, strutturale e promozionale, davvero importante. Fabio De Santis, vicepresidente del Club, spiega: «A monte dell’opera siamo partiti dal livello strutturale con vari step, penso ai campi da padel nuovi, la palazzina che entro breve raddoppierà passando da 210 metri quadrati a 400 da realizzare entro la prossima convenzione con il Comune, abbiamo dato un nuovo stile al ristorantino, sono elementi che fanno parte di questa crescita. Ora stiamo già immaginando un’ulteriore sfida sulle strutture per avere a disposizione almeno due campi in sintetico e poi c’è lo sviluppo del Pickleball. Facciamo tutto questo – continua De Santis – perché crediamo nella valenza dell’attività sportiva. Non vogliamo essere un’accademia, ma piuttosto complementari ad un’Accademia, noi circolo abbiamo il compito di sfoltire la piramide, poi i più bravi è giusto che tentino la strada del professionismo, in definitiva c’è spazio per tutti».

Il presidente del Tennis Club Viserba, Marco Paolini, è chiaro: «La nostra missione sociale è la riqualificazione del territorio, per questo tutto il comparto sportivo deve crescere in scia ad Acquarena. Noi cerchiamo di fare la nostra parte attiva, per questo abbiamo siglato convenzioni speciali con le scuole ed enti del territorio. Nel nostro progetto complessivo c’è sempre un occhio al sociale ed alla capacità dello sport di fare da volano turistico, tennis e padel in particolare». Insomma, una crescita complessiva del fenomeno tennis. Al Tennis Club Viserba hanno capito che per reggere le sorti di un movimento in ascesa servono anche tecnici preparati, per cui un posto speciale è occupato dalla formazione. Un discorso che vale per i maestri, ma anche per gli stessi giocatori, come ha dimostrato il recente incontro all’interno del circolo con un ospite d’eccezione, un luminare della chirurgia ortopedica, il professor Riccardo Lucchetti, che ha affrontato la tematica dei traumi legati al tennis ed al padel.

«Il tennis ha iniziato a crescere come sport dopo il Covid, ma il boom è iniziato con le gesta di Federer, Nadal e Djiokovic, che sono campioni che vanno oltre la nazionalità – sottolinea il maestro e direttore tecnico del Tc Viserba, Marco Mazza – è chiaro che in questo clima le gesta dei giocatori italiani ci permettono di avere maggiore continuità, maggiori attenzioni. Purtroppo il tennis rimane uno sport un po’ costoso e la situazione economica generale è quella che è».

Intanto il club riminese si gode i progressi dei più giovani, dopo le conferme dei giocatori più esperti, con Manuel Mazza ed Alberto Bronzetti che alternano i tornei Itf al circuito Open e Alessandro Canini, Diego Zanni e Francesco Giorgetti (alla Federazione Sammarinese Tennis) sono sempre più orientati ad un ruolo tecnico. «A livello femminile abbiamo alcune ragazzine molto forti ed in progresso come Maria Bianca Bovara, Viola Amati e Marta Bertozzi. Nel settore maschile è in forte progresso Samuel Zannoni, un 2004 che finora è stato ostacolato dagli infortuni che non gli hanno permesso di svolgere allenamenti continuativi, ora sta bene ed i risultati arrivano. E’ arrivata da poco – continua Mazza – la ravennate Sofia Baldani che seguiremo in collaborazione con il maestro Riccardo Venturini, qui si allena con la stessa formula anche Vittoria Modeti. Il circolo nel complesso è frequentato da tanti ragazzi, alcuni molto promettenti come William Di Marco ed Alessandro Cortesi, nel complesso abbiamo cento allievi, di cui 35 agonisti».