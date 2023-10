Diramato il calendario della Superbike 2024. La prossima stagione del Mondiale delle derivate dalla serie prevede ancora 12 appuntamenti, di cui ben 11 in Europa. Partenza il 25 febbraio in Australia, chiusura il 13 ottobre a Jerez. Confermata la tappa di Misano (14-16 giugno), cancellata invece quella di Imola sostituita dal circuito di Cremona, grande novità del 2024 assieme a Balaton in Ungheria.