Scherma, Sedici spade romagnole alla conquista dell’Europa: Under 23 a Berlino, Under 17 a Bratislava

Romagna, terra di giovani spadisti. Da oggi a domenica, sedici talenti cresciuti (o anche solo “affinati”) sulle pedane delle tre province romagnole saranno protagonisti in giro per il Continente nelle tappe dei circuiti europei in programma per gli Under 23 a Berlino e per gli Under 17 a Bratislava.

Galassi e gli Under 23 a Berlino

Domani e domenica a Berlino è in programma una affollata tappa Under 23: sono infatti iscritti 267 spadisti e 155 spadiste. In campo femminile presente una sola portacolori di circoli romagnoli: è Beatrice Fava, marchigiana che da quest’anno difende i colori del Circolo Ravennate.

In campo maschile, invece, sono presenti tre romagnoli e... mezzo, che sarebbe Marco Malaguti, ferrarese che in questa stagione si è trasferito al Circolo Schermistico Forlivese. Un circolo che invia a Berlino anche l’imolese Fabrizio Di Marco. I due romagnoli con maggiori possibilità sono il forlivese Dario Remondini, che tira per le Fiamme Azzurre ed è al numero 42 del ranking mondiale U23, ma soprattutto Matteo Galassi: il carabiniere di stanza al Circolo della Spada Cervia è reduce dalla straordinaria doppietta d’oro nella tappa di Coppa del Mondo Under 20 e insegue un altro alloro europeo. Domani sono in programma i gironi e i primi turni eliminatori dei tabelloni maschili e femminili, domenica la fase decisiva della competizione.

Esercito romagnolo a Bratislava

In Slovacchia sono presenti tantissimi romagnoli per questa prima tappa Cadetti del 2024. In campo femminile (268 iscritte per 32 nazioni rappresentate) ci sono le cesenati Mariachiara Testa e Chiara Castagnoli (Cs Forlivese), Elena Antonucci e Alice Casamenti del Circolo Ravennate. Con loro anche le sorelle libanesi Chraim, Elissa e Zakiya, che sono di stanza in Romagna al Circolo Schermistico Forlivese. I fari sono puntati in particolare sulle cesenati, soprattutto su una Mariachiara Testa numero 9 del ranking Under 17 e g ià protagonista in Europa, con il 5° posto di un mese fa a Copenaghen. La prova individuale è in programma domenica mentre oggi ci sarà la competizione a squadre: Mariachiara Testa sarà impegnata con la “vera” Italia e deve difendere l’oro vinto in Danimarca a dicembre, Chiara Castagnoli e Alice Casamenti saranno insieme nell’Italia 4 mentre Elena Antonucci sarà schierata con Italia 5.

Cinque i romagnoli in campo maschile, tra questi anche Leonardo Bentivogli, cresciuto nel Circolo Ravennate (nella cui palestra torna ad allenarsi quando è in vacanza in Romagna) ma poi emigrato in Olanda, la nazione che ha dato i natali alla madre. Il sedicenne Bentivogli è tesserato con lo Zaal Treffers e nel 2023 ha vinto il titolo nazionale olandese sia negli Under 17 che negli Under 20. A difendere i colori della nazionale italiana ci saranno invece il forlivese Riccardo Magni (Cs Forlivese) e i ravennati Francesco Delfino e Matteo Utili del Circolo Ravennate e Nicolò Sonnessa del Cs Forlivese. Quest’ultimo nell’ultima tappa di dicembre a Copenaghen è arrivato 8°. Oggi è in programma la prova individuale, mentre domani la gara a squadra, con Sonnessa che difenderà i colori dell’Italia “titolare”, con Delfino in Italia 2, Magni in Italia 4 e Utili in Italia 5.