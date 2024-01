Scherma, in azzurro 7 promesse della spada romagnola a Mondiali Under 20

Sette spade romagnole prenderanno parte alla seconda tappa della Coppa del Mondo Under 20. La prova andrà in scena a Udine giovedì 4 e venerdì 5 gennaio e tra i 40 convocati dai Ct azzurri ci sono il forlivese Leonardo Cortini (Cs Forlivese), i ravennati Enrico De Pol (Schermistica Lughese) e Matteo Rossi (Accademia Rubicone), il lughese Francesco Segurini (Schermistica Lughese) e il cervese Matteo Galassi (Carabinieri - Cs Cervia) in campo maschile, la forlivese Asia Vitali e la cesenate Mariachiara Testa (Cs Forlivese) in campo femminile.

Il “Trofeo Alpe Adria” in Friuli sarà aperto giovedì 4 gennaio dalle competizioni individuali di spada maschile e femminile. Tra i ragazzi fari puntati sul carabiniere Matteo Galassi, che nella prima prova di Coppa del Mondo andata in scena ad Atene ha chiuso con un fantastico 2° posto, arrendendosi in finale all’egiziano Mohamed Yasseen, un vero fenomeno della spada che negli ultimi 4 anni ha vinto i titoli mondiali di tutte le categorie giovanili a cui ha preso parte. Ma Galassi ha dimostrato di essere ormai un atleta importante a livello internazionale. Rispetto agli atleti presenti ad Atene, fanno il loro debutto in Coppa del Mondo il classe 2006 Cortini e i 2005 Segurini e Rossi.

Debutto assoluto in Coppa del Mondo per la sedicenne cesenate Mariachiara Testa, che si unisce alla compagna di sala del Cs Forlivese Asia Vitali (classe 2006), già presente a Burgos, quando arrivò 92a, in occasione della prima uscita stagionale.

Venerdì 5 spazio alle competizioni di spada a squadre con il Ct Dario Chiadò che riprorrà il quartetto composto da Del Contrasto, Galassi, Mastromarino e Rizzi che ha vinto ad Atene.