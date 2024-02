Scherma, Europei Under 20: La giornata no dello spadista cervese Matteo Galassi, solo 22° a Napoli

La delusione è tanta. Ma lo sport è questo. Ci sono le vittorie da festeggiare e ricordare e ci sono le sconfitte che bruciano ma che non vanno dimenticate. Soprattutto ci sono gli avversari, che in certe occasioni si dimostrano più forti anche dei migliori. Ieri c’era grande attesa per Matteo Galassi agli Europei di spada Under 20, ma il cervese, numero 4 del ranking mondiale e seconda testa di serie qui a Napoli alle spalle dell’ungherese Somody, non è andato oltre il 22° posto. Nei sedicesimi di finale il 2005 del Cs Carabinieri è stato sconfitto 15-10 dall’estone Erik Tobias, uno spadista di indubbio valore (16° in Europa e numero 36 del ranking) che però Galassi aveva superato il 4 gennaio a Udine nei quarti di finale della prova di Coppa del Mondo vinta. Allora fu un soffertissimo 15-14. Ieri Galassi è partito meglio (4-1), è stato ripreso a quota 8, quindi nel terzo periodo da 3 minuti gli sono venute a mancare le forze. Ha tenuto fino al 9-11 poi è crollato.

Probabilmente le due settimane di ritiro devono avere minato le certezze dello studente di 5a del Liceo Sportivo Oriani di Ravenna. Che non era apparso brillante neppure nel girone di qualificazione, pur vincendo 5 dei 6 assalti: 5-4 contro l’austriaco Hartmann, contro il russo Antokhin, contro il greco Karampasis, 5-3 contro lo svizzero Aebersold, 5-2 contro il finlandese Lauren ma sconfitto 3-5 dal ceco Prochazka. Entrato in tabellone con il numero 15, ha usufruito di un bye al primo turno e ha superato il polacco Socha 15-8 nei trentaduesimi, prima di cedere a Tobias, che alla fine è arrivato 8°.

Sul podio sono saliti 4 spadisti non considerati da nessuno: l’oro è andato all’israeliano Dov Ber Vilensky (numero 116) che in finale ha tirato magnificamente travolgendo 15-4 lo svizzero Mumenthaler (166 del Mondo). Bronzo per il tedesco Buelau (190 del ranking) e il russo Sarkisyan (142). Gli altri azzurri si sono così piazzati: 5° Fabio Mastromarino, 36° Jacopo Rizzi e 43° Nicolò Del Contrasto. Domani il quartetto azzurro cercherà il podio nella prova a squadre. Quella italiana è la formazione da battere anche in virtù dei due successi ottenuti in Coppa del Mondo Under 20.

Il 2024 di Galassi proseguirà poi domenica a Casale Monferrato con la seconda prova di qualificazione agli Assoluti, quindi il 16 e il 17 marzo sarà a Catania per la seconda prova di qualificazione ai tricolori Under 20 mentre dal 12 al 20 aprile sarà in Arabia Saudita, a Riyad, per l’appuntamento clou dell’anno: il campionato del Mondo Under 20.