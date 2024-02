Scherma Europei Under 20, Il cervese Galassi trascina l’Italia alla conquista dell’oro nella spada

Negli sport di squadra si vince e si perde tutti insieme. Però se dentro un’orchestra affiatata c’è un violinista con un talento superiore, a questo talento va concessa l’opportunità di emergere. E nell’Italia Under 20 di spada, che ieri ha conquistato l’oro agli Europei di Napoli, il primo violino era quello di Galassi, che al posto dell’archetto aveva però la spada. Il non ancora diciannovenne cresciuto al Circolo della Spada di Cervia e ora in forza al Cs Carabinieri è stato semplicemente fantastico. Trascinando all’oro i compagni di squadra Nicolò Del Contrasto, Fabio Mastromarino e Jacopo Rizzi, che si fidavano talmente tanto del loro leader tecnico che nei quarti, in semifinale e in finale si sono “accontentati” di passargli l’ultimo testimone, tra l’ottavo e il nono e ultimo assalto, in lieve svantaggio. Sapevano che poi ci avrebbe pensato Galassi: «Ringrazio tantissimo i compagni per l’ottimo lavoro: io ho solo fatto le chiusure ma la vittoria è il frutto del lavoro di tutti. Contro Polonia, Ucraina e Germania sono stati assalti molto complicati, tiratissimi. Alla fine io dovevo più che altro tenere a bada l’ansia e sono molto felice di esserci riuscito. La vittoria è per tutti i miei maestri, la mia famiglia, l’arma dei caraìbinieri e tutti coloro che hanno tifato per noi».

La cavalcata d’oro

Testa di serie numero 1, l’Italia entra in gioco negli ottavi e vince con un netto 45-28 contro la Serbia con Galassi che chiude con un +9 (17 stoccate date e 8 subite). Si va nei quarti e c’è la rognosa Polonia: finisce 45-37 e detta così sembrerebbe essere stata una passeggiata. Macché, dopo 8 assalti l’Italia è sotto 35-36. Poi sale Galassi e rifila un clamoroso 10-1 a Socha che porta gli azzurri in semifinale. Dove c’è un’Ucraina in grande ascesa. I tecnico Zanobini e Mencarelli confermano Galassi come ultimo e la scelta sarà premiata. Galassi parte con 4-4, poi “perde” 3-4 il secondo assalto contro Samoilov. Azzurri sotto 26-29 quando sale Galassi per l’ultimo assalto. Di fronte a sé c’è Perchuk. Matteo tira splendidamente: lo riprende in fretta e lo salta, andando a chiudere 38-36. E’ finale. Ed è già storia. Galassi patisce sia Buelau (5-6), che Petersen (4-6). Del Contrasto e Mastromarino riportano gli azzurri a -1 a 3 minuti dalla fine: 30-31. Tocca a Galassi. Che pareggia a quota 32 e poi, tra un +1 e un -1, arriva sul 38-38 a 39” dalla fine. Qui inizia lo show: la spada “danzante” ed esuberante di Matteo manda in tilt Stange. Galassi si porta 41-39 a 16” dalla fine. Una “doppia” fa salire il punteggio sul 42-40 a -11”. Il tedesco si butta avanti alla disperata e Galassi lo infilza altre tre volte fino al 45-40 che vale l’oro.