Scherma, Coppa del Mondo Under 20: Fantastica doppietta d’oro del cervese Matteo Galassi

Che potesse diventare uno spadista di livello europeo, Matteo Galassi lo aveva dimostrato in tempi non sospetti, due anni fa a Novisad, quando, non ancora diciassettenne, era salito sul terzo gradino del podio tra gli Under 20. Giovedì e venerdì, al Trofeo Alpe Adria di Udine, prova di Coppa del Mondo Under 20, Galassi ha messo in fila una clamorosa doppietta d’oro: sul gradino più alto nella prova individuale e bis in quella a squadre. Per Galassi, numero 13 al Mondo tra gli Under 20 prima della tappa di Udine, è la conferma di una crescita costante ed esponenziale, già evidenziata un mese fa con il 2° posto nella prova di Atene di Coppa del Mondo alle spalle del numero 1 del ranking, l’egiziano Mohamed Yasseen, appena 44° a Udine.



E’ solo l’inizio

Matteo, che da un anno fa parte del Cs Carabinieri ma che continua ad allenarsi al Circolo della Spada di Cervia agli ordini della maestra Greta Pirini, si divide tra le pedane e i libri. Per il 2024 ha un sogno probabilmente irrealizzabile (le Olimpiadi di Parigi) e un obiettivo concreto (la maturità al Liceo Sportivo Oriani di Ravenna). Ma intanto, si gode questi due ori: «Vincere in Italia mi ha regalato un’emozione speciale - le parole di Galassi - era da tempo che sognavo questo momento e sono davvero felice d’averlo vissuto a Udine. Dedico il successo alla mia famiglia, al Circolo della spada di Cervia e al Centro Sportivo Carabinieri, ma sia chiaro: io non intendo fermarmi».



Una gara indimenticabile

A Udine, Matteo Galassi, la cui spada “jumper style” (poco tradizionale ma molto efficace) lo rende unico, ha perso uno dei sei assalti nel girone di qualificazione (5-3 contro lo svedese Backstrom), che lo ha fatto entrare in tabellone con il numero 32. Entrato in scena nei sessantaquattresimi di finale, il cervese, che compirà 19 anni a maggio, ha sconfitto nell’ordine: Marco Locatelli 15-5, il bulgaro Rahim Rashaida 15-9, Tommaso Raffaele 15-8, il polacco Antoni Socha 15-9 e nei quarti l’estone Erik Tobias 15-14 in quella che è stata forse la finale anticipata. Poi in semifinale Galassi ha piegato 15-12 lo statunitense Samuel Imrek e in finale ha travolto 15-6 il cinese Shengwei Peng.



Trionfo a squadre

Matteo Galassi è stato poi il trascinatore del quartetto azzurro composto anche da Nicolò Del Contrasto, Fabio Mastromarino e Jacopo Rizzi: negli ottavi contro la Bulgaria (45-35) ha messo a segno 21 stoccate subendone 17, nei quarti contro la Cina (45-39) ha inferto 17 “botte” subendone 16, in semifinale contro l’Ungheria (45-34) ha chiuso con 19 colpi dati e 12 incassati. Il capolavoro di Galassi è arrivato in finale contro l’Egitto, battuto 42-39 con 18 punti portati da Galassi (13 le stoccate subite) e un parziale di 9-7 determinante nell’ultimo e decisivo assalto contro il numero 1 del Mondo, Yasseen.

Gli altri romagnoli

A Udine c’erano altri sei romagnoli. In campo maschile prova superlativa anche per Enrico De Pol, fino a pochi mesi fa compagno di Galassi a Cervia e ora alla Schermistica Lughese, che ha chiuso al 20° posto, piegato nei sedicesimi dal francese Gauthier Giorgi dopo una prima parte di gara splendida. A seguire i debuttanti Matteo Rossi (Accademia Rubicone) 54°, Francesco Segurini (Schermistica Lughese) 126° e Leonardo Cortini (Cs Forlivese) 211°.

In campo femminile, ottimo 30° posto per la forlivese Asia Vitali (Cs Forlivese) e positivo 72° posto per la cesenate Mariachiara Testa (Cs Forlivese), classe 2007 al debutto che nel girone eliminatorio ha vinto 5 assalti su 6 perdendo solo contro l’ungherese Reka Salamon, che poi andrà a vincere l’oro, mentre in tabellone ha pagato lo scotto della prima volta in Coppa del Mondo.