San Marino Rtv. Uno speciale su Marco Pantani a 20 anni dalla morte

SAN MARINO. San Marino Rtv ricorda Marco Pantani. A distanza di 20 anni dalla morte del ciclista va in onda il 14 febbraio alle 21.45 “Ultima salita”, a cura di Elia Gorini e Roberto Chiesa. Le testimonianze degli amici e degli ex compagni di squadra (Andrea Agostini, Davide Cassani, Roberto Conti, Marcello Siboni, Vittorio Savini, le interviste storiche rilasciate a RTV dal Pirata tra il 1994 e il 1998. In studio anche Marino Bartoletti. San Marino RTV trasmette: ch.520 Sky, ch.93 Tvsat, ch. 831 DDT. On demand: www.sanmarinortv.sm