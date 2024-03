Rugby A2 Girone 2, Romagna Rfc senza pause: anche a Firenze per vincere

Il Romagna Rfc atteso oggi dal Firenze Rugby (ore 15) per la sedicesima giornata del girone di ritorno. Se il Romagna capolista vuole consolidare il primato, il Firenze, penultimo, ha bisogno di punti per uscire dalla zona play-out. In questi primi due mesi del 2024 i galletti hanno fatto il pieno di punti e di vittorie, consolidando il primo posto in solitaria e portandosi a 72 punti. Un andamento positivo, al di là dei risultati, come conferma l’allenatore Tosh Askew. «La squadra sta continuando a migliorare, a livello individuale i giocatori stanno crescendo e nel complesso le prestazioni finora sono state molto buone. Stiamo giocando il rugby che mi piace allenare. Dobbiamo andare avanti così fino alla fine del campionato, con convinzione e fiducia nei nostri mezzi, continuando a giocare come sempre, con tranquillità e senza pressioni».

Il programma di oggi: Firenze-Romagna, Lions Amaranto-Pieve, Modena-Bologna, Formigine-San Benedetto, Colorno-Gubbio, Siena-Jesi

La classifica di A2 girone 2: Romagna Rfc 72 punti, Colorno 62, Bologna e Modena 57, San Benedetto 40, Pieve 39, Jesi 31, Gubbio 28, Cus Siena 25, Lions Amaranto 24, Firenze 14, Formigine 8.