Tennis, il Ct Massa applaude i suoi Under 10 alla fase di macroarea

E’ stato un fine settimana intenso, ma ricco di soddisfazioni, per le formazioni giovanili del Circolo Tennis Massa Lombarda impegnate nella fase di macroarea centro-nord (presenti le compagini qualificate di Marche, Toscana, Umbria ed Emilia Romagna) dei campionati a squadre.

Il team Under 10 misto, composto da Robert Sebastian Cadar, Alessandro Teodorani, Samuele Chiarini e Bianca Maria Montalbini, si è aggiudicato il raggruppamento ad otto andato in scena sui campi dell’AT Tolentino della competizione che non prevede una finale nazionale. La squadra Under 14 femminile (Sofia Cadar e Maria Vittoria Ranieri) si è invece fermata in semifinale nella fase di macroarea disputata al Ct Grosseto, sfiorando dunque la qualificazione alla Final 8 (erano due i posti in palio in questo caso).

I baby capitanati dal maestro Michele Montalbini nella tre giorni in terra marchigiana hanno messo in fila sempre per 2-1 Ct Giotto Arezzo, Libertas Sport Livorno e Club La Meridiana Modena. Ecco il dettaglio dei risultati:

quarti, Ct Massa Lombarda b. Ct Giotto Arezzo 2-1: Robert Sebastian Cadar b. Francesco Vannelli 62 60, Vittoria Milesi b. Bianca Maria Montalbini 61 61, Samuele Chiarini/Alessandro Teodorani b. Francesco Vannelli/Vittoria Milesi 62 63;

semifinali, Ct Massa Lombarda b. Libertas Sport Livorno 2-1: Alessandro Teodorani b. Gugliermo Bernicchi 46 62 13-11, Maria Vittoria Casini b. Bianca Maria Montalbini 61 60, Robert Sebastian Cadar/Alessandro Teodorani b. Ginevra Mannari/Maria Vittoria Casini 61 62; finale, Ct Massa Lombarda b. Club La Meridiana Modena 2-1: Robert Sebastian Cadar b. Alessio Pinti 64 60, Carlotta Arginelli b. Bianca Maria Montalbini 60 60, Samuele Chiarini/Alessandro Teodorani b. Sofia Foggia/Carlotta Arginelli 61 63.

Nella fase di macroarea centro nord del campionato Under 14 femminile, a Grosseto, le atlete portacolori del circolo romagnolo (guidate nell’occasione dal maestro Davide Venzi della Ravenna Tennis Academy, dove entrambe si allenano) hanno sconfitto 2-0 lo Junior Tc Arezzo, per poi cedere 2-1, al doppio decisivo, al Ct Reggio Emilia, capace di ripetere quanto era accaduto a giugno nella finale regionale. Il quadro dei risultati:

quarti, Ct Massa Lombarda b. Junior Tc Arezzo 2-0: Sofia Cadar b. Alessandra Grotti 61 60, Maria Vittoria Ranieri b. Emma Bazzarini 60 60;

semifinale, Ct Reggio Emilia b. Ct Massa Lombarda 2-1: Sofia Cadar b. Arianna Galeazzi 63 61, Francesca Montorsi b. Maria Vittoria Ranieri 46 64 76, Arianna Galeazzi/Francesca Montorsi b. Sofia Cadar/Maria Vittoria Ranieri 64 76.

“Dopo i buoni risultati ottenuti recentemente dai nostri giovani ai Tricolori individuali abbiamo vissuto un altro week-end da protagonisti – commenta Giorgio Errani, presidente del Circolo Tennis Massa Lombarda – Il titolo di macroarea nell’Under 10 misto è di buon auspicio in prospettiva futura essendo la fascia di età più bassa dei campionati a squadre. Di sicuro il nostro capitano Michele Montalbini avrà avuto tre giornate toste per tenere a bada quei quattro ragazzini scatenati, ma dall’alto della sua esperienza ha saputo ruotarli in maniera adeguata nei vari incontri, dando a ciascuno l’opportunità di portare il proprio importante contributo. Una vittoria insomma di tutto il gruppo, a cui va il nostro bravo, unitamente alla formazione del Club La Meridiana nostra avversaria in finale. Brave comunque anche alle under 14, peccato solo che si siano fermate ad un passo dalla fase finale nazionale: complimenti al Ct Reggio Emilia che dopo la finale regionale ci supera di nuovo, anche questa volta al doppio decisivo. Questi risultati rappresentano un ulteriore stimolo per il nuovo ciclo del nostro settore tecnico che parte proprio in questi giorni”.