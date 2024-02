Scherma, per Mariachiara Testa ottavo posto con qualche rimpianto agli Europei Under 17

Un brillante ottavo posto con un pizzico di rimpianto. è finita così l’avventura di Mariachiara Testa agli Europei Under 17 di spada in corso di svolgimento a Napoli.

La portacolori del Circolo Schermistico Forlivese è partita dalla Pool 5, dove ha collezionato quattro vittorie e due sconfitte: ha battuto 5-4 la turca Zulal Can, 5-3 l’estone Alexandra Nikolajeva, 5-0 la serba Masa Djukic e la georgiana Tekla Kantaria, perdendo invece, sempre per 4-5, contro la francese Ruben Remi e la svedese Linnea Erikson. Con questi risultati si è guadagnata il bye nel primo turno del tabellone ad eliminazione diretta, partendo dai trentaduesimi di finale, dove ha sconfitto nettamente per 15-4 la svizzera Anna Lionello. Nei sedicesimi il capolavoro contro la polacca Magda Ratyna, n.10 del mondo, sconfitta per 15-13, e sulle ali dell’entusiasmo altra polacca senza scampo negli ottavi, Laura Misiak, che si arrende 15-9.

Nei quarti l’asticella si alza perchè la sfida che avrebbe aperto le porte per una medaglia è con la testa di serie n.2 del tabellone, l’estone Julia Trynova: il confronto non è certo bello ma tiratissimo e sul 7-7 si decide tutto alla priorità, dove la Testa si deve inchinare alla parata e risposta della rivale, che vince così 8-7, per poi arrendersi però alla spagnola Lucia Abajo Salcedo in semifinale. Peccato per la giovane cesenate, che può anche recriminare per un arbitraggio non all’altezza della croata Borosak e soprattutto per una stoccata palesemente “inventata” avendo toccato terra e non il corpo della romagnola. Per la Testa l’occasione per riprovarci arriverà già domani nella prova a squadre.

Sonnessa in pedana

Per l’altro portacolori del Circolo Schermistico Forlivese, Nicolò Sonnessa, invece, l’opportunità di giocarsi una medaglia arriverà già oggi con la prova a squadre maschile. L’Italia avrà un bye al primo turno ed entrerà in scena nei sedicesimi di finale contro la vincente di Norvegia-Macedonia del Nord. Gli azzurri, teste di serie n.3, sono dalla parte di tabellone dell’Ungheria e dell’Inghilterra ma dovranno fare attenzione anche alla Turchia.

