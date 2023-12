Scherma, gran Prix Kinder Joy of moving al Pala De Andrè di Ravenna

Torna al Pala De Andrè il Gran Prix Kinder Joy of moving. Da domani a domenica, con l’organizzazione del Circolo Ravennate della Spada, va in scena infatti la prima prova della rassegna di spada maschile e femminile che prevede circa 1.500 atleti della categoria Under 14, un vero record. Novità di quest’anno, poi, è un’attenzione particolare all’inclusività: nel pomeriggio di sabato si svolgerà una prova sperimentale di scherma in carrozzina integrata. Gli atleti Under 14 tireranno di scherma da seduti con giovani paralimpici.

«Si tratta di un evento di grandissimo rilievo sia sotto il profilo sportivo - sottolinea l’assessore allo sport Giacomo Costantini - sia in chiave turistica, perché le famiglie che arriveranno in città saranno numerose e in questo particolare periodo dell’anno potranno apprezzare il nostro straordinario patrimonio artistico e monumentale».