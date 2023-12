Pattinaggio, tutto esaurito per lo spettacolo di Natale del Csi Cesena - Gallery

Domenica 10 dicembre al Mini Palazzetto “Paolo Paganelli” è andato in scena lo spettacolo di Natale degli allievi della scuola di pattinaggio del Csi Cesena, dal titolo “Harry Potter on skate”. Il Palazzetto era sold-out, con genitori, nonni e parenti dei 120 atleti impegnati in pista palesemente soddisfatti dell’esibizione dei pattinatori del Csi Cesena. E’ stato uno spettacolo avvincente, dove le luci e i colori l’hanno fatta da padrone. Costumi, musica, scenografia, un mix di emozioni a non finire, con il maghetto Harry Potter interpretato dalla veterana del Csi Cesena Stella Ceccarelli protagonista indiscusso della serata. Grande merito del successo va allo staff di allenatori della scuola cesenate: Tanja lenaz, Marco Garelli, Silvia Battocchio, Sofia Pellacani, Margherita Martini e Sara Massarutto, oltre alla coordinatrice Stefania Biguzzi. Il numero di partecipanti di quest’anno rappresenta un record, e questo anche grazie all’integrazione della scuola di Cesenatico Happy Skating nel Csi Cesena. Prima dello spettacolo è intervenuto il vice sindaco di Cesena Christian Castorri mentre il Presidente del Csi Cesena ha fatto gli onori di casa portando il suo saluto.