Judo, la riccionese Sofia Longo d’argento ai campionati italiani Esordienti

Ai campionati italiani di judo, Sofia Longo ha conquistato una medaglia d’argento nella categoria 40 kg Esordienti B (under 14). Dopo un 2022 di alti e bassi, un 2023 di risalita con l’argento in Puglia e Lombardia e la giovane romagnola in testa al ranking, prima di un quarto posto a Olbia e il nuovo argento a Pescara.

Nella gara laziale, dopo aver saltato il primo turno in qualità di testa di serie, ha affrontato al primo incontro la laziale Longobardi, superandola prima di wazari (metto punto) e proprio sullo scadere del tempo marcando un ippon spettacolare. Sofia ha avuto accesso alla semifinale contro la prima di ranking, l’unica delle avversarie di Sofia che in tutta la stagione aveva perso un solo incontro solo per sanzioni senza mai prendere un punto contro, l’udinese Alice Bronzin. Le due sono salite sul tatami determinate a conquistare la finale. Alice attacca subito e cerca di neutralizzare le prese di Sofia, la quale inizialmente subisce e rischia. Poi cambia strategia, incrocia le prese, anticipa l’avversaria e parte in un eri-seoi-nage eseguito magistralmente e schienando la testa di serie numero 1 ottenendo una vittoria netta. È dunque finale contro la ligure Francesca Sini. Purtroppo, per la riccionese l’ultima sfida è stata brevissima. La Sini imposta bene le prese. Sofia soffre quella situazione e improvvisa un attacco a cui la ligure risponde prontamente marcando “Ippon”.

Nel campionato Italiano A1 under 14 la sezione judo è stata la miglior società dell’Emilia- Romagna. Siamo soddisfatti del risultato di Sofia e della stagione appena conclusa. «Adesso ci prenderemo qualche giorno di riposto - sottolinea il direttore tecnico Giuseppe Longo - e poi ripartiremo per la preparazione della prossima stagione con in testa e nel cuore progetti ambiziosi per tutti i nostri agonisti e per avviare i piu piccoli verso la strada che i loro compagni maggiori hanno solcato in questi anni. Desidero ringraziare la psicologa sportiva Alessia Bruno, la fisioterapista Annalisa Morri, i maestri Danilo Nicolì di Gambettola ed Enrico Nanna di Rimini, il Judo Imola guidato da Vito Ponzi e Federico Riusso del Sakura Forlì.