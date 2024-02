Doppio impegno per i giovani del Judo Imola. Nicolò Mingazzini e Alessio De Stefano hanno partecipato al Memorial Bottoni di Crevalcore, fra gli Under 15, con il primo a vincere un meritatissimo oro nella categoria fino a 50 kg. A Castel Maggiore, invece, Elia Ferioli e Natan Cavina hanno affrontato le qualificazioni regionali ai Tricolori Under 18. Ferioli nel 73 kg ha chiuso 3° e centrato il pass per le finali, in scena a Policoro (Matera) il prossimo 24 febbraio.