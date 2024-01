Il rugby azzurro ha fatto tappa a Cesena con il raduno della Nazionale femminile Under 20

Lo scorso week-end lo Stadio del Rugby di Cesena si è tinto di rosa, avendo ospitato da venerdì 19 a domenica 21 gennaio il raduno della nazionale femminile Under 20. Le giocatrici convocate a Cesena dal tecnico Diego Saccà sono state 32, comprese alcune ragazze del 2005. La nazionale giovanile è per la Federazione Italiana Rugby un punto strategico per la crescita del movimento femminile e un trait d’union con la squadra maggiore. Alcune atlete della nazionale Under 20 di recente hanno giocato con le selezioni femminili di Benetton e Zebre nelle due trasferte in terra spagnola a Barcellona e Valencia, in cui hanno battuto rispettivamente le Iberians Sitges e le Iberians Valencia.

Sabato, durante la seconda giornata del raduno cesenate, il vicesindaco e assessore allo sport del Comune di Cesena Christian Castorri e il consigliere comunale Armando Strinati hanno fatto visita alla nazionale femminile porgendo i saluti di benvenuto a nome della città di Cesena.

In concomitanza con l’allenamento della nazionale, lo Stadio del Rugby di Cesena ha ospitato domenica mattina anche l’attività organizzata dal Comitato Regionale FIR Emilia Romagna e dedicata alle ragazze delle categorie giovanili, dall’Under 14 all’Under 18: oltre 40 ragazze provenienti da tutta la Regione hanno partecipato a questo allenamento collegiale, a conferma della crescita del movimento rugbistico femminile su tutto il territorio.