Il Circolo Scherma Imola si fa onore alla prova nazionale Under 14 di Ravenna

Fine settimana in pedana tra Ravenna e Terni per i portacolori del Circolo Scherma Imola nella Prova Nazionale Under 14, con ben 21 atleti impegnati nelle otto categorie in programma. La migliore del gruppo è stata Ilaria Zambrini (cat. Allieve) che ha centrato il sesto posto dopo una serie di sfide condotte senza sbavature. Molto bene Rachele Bottau (31), nonostante un ginocchio dolorante, poi Sara Mirandola (39) ed Elettra Gardenghi (137). Tra i maschi della stessa classe da segnalare Edoardo Sona (82), Giuseppe Maniscalco (100), Sebastiano Spadoni (113) e Oscar Camporesi (155) su oltre 270 iscritti. Nei Giovanissimi sono scesi in pedana Baroncini (134), Arena (158), Nardi (204) mentre tra i Ragazzi i vari Dal Monte (140) e Forlivesi (167). Quote rosa aggrappate a Martina Cimatti (64) che ha fatto una bella figura nelle contese di diretta ma ha pagato dazio ad un girone affrontato in chiaroscuro. Per i più piccoli della classe Maschietti: Rensi (42), Barile (99), Carloncini (138), Morelli (150), per questi ultimi due si è trattato comunque di un esordio in competizioni di rango nazionale. Nella categoria Bambine, invece, Alyssa Favi (26) e Caterina Tampieri (115) che hanno pagato dazio a un po' di emozione.