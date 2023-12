Ginnastica ritmica, Infinity Gym Rimini sugli scudi

Al campionato nazionale Winter Edition, la Infinity Gym categoria Allieve ha conquistato il titolo italiano categoria Duo Ld con Sara Babini e Giulia Bassi (nella foto). Entrambe protagoniste anche nelle gare individuali: Giulia argento nella classifica All Around e campionessa nazionale al volteggio A3, per Sara 6° posto assoluto A4. Alla prima esperienza in campo nazionale, 7a in categoria Duo La A1 (Aurora Zoli e Sara Guerra), oro a Benedetta Paolini e argento a Chiara Tondini al trampolino elastico PromoGym A1.