Ciclismo, il Velo Club Catolica si conferma al top nella regione

Il Velo Club Cattolica ha festeggiato al ristorante “Il Mulino” la chiusura del 2023, con nuovi obiettivi verso il 2024. La fiorente attività che contraddistingue il sodalizio giallorosso del presidente Massimo Cecchini va avanti in maniera ininterrotta da oltre 71 anni mettendo in sella centinaia di atleti su e giù per le strade e i sentieri per le competizioni di tutta l’Italia.

Tanti protagonisti del movimento ciclistico si sono alternati al microfono: dagli esperti amatori, ai giovani agonisti cercando di raggiungere i traguardi magnifici delle due special-guest della serata, l’Under 23 Lorenzo Anniballi, assoluto protagonista del 2023, che da poco ha firmato per la squadra Techinipes-Inemiliaromagna di Davide Cassani e il professionista, il campione del mondo di Leuven, Filippo Baroncini (Lidl-Trek).

Si è poi parlato delle corse organizzate dal club cattolichino: dal celebre “Gran Premio Colli Marignanesi”, un appuntamento classico di inizio stagione riservato agli Juniores, alla “Granfondo Squali”, manifestazione cicloturistica che segna anno dopo anno numeri in costante crescita.

In sala il presidente del comitato regionale dell’Emilia-Romagna Alessandro Spada che si è complimentato con Cecchini per l’andamento della società, fiore all’occhiello della regione. Presenti in sala Rodolfo Zavatta (Delegato Coni Rimini), Marco Conti (Segretario ACSI, Rimini) e Barbara Gamberini (Delegato provinciale Fci). Le amministrazioni comunali, sensibili alla tematica dello sport, con il ciclismo che praticamente è di casa, erano presenti con Alessandro Belluzzi vice sindaco di Cattolica e l’assessore Federico Vaccarini. Il primo cittadino di San Giovanni in Marignano, Daniele Morelli e l’assessore dello sport del comune di Gabicce Mare, Roberto Reggiani. Il presidente Cecchini ha voluto ringraziare i genitori con i quali sono stati condivisi i momenti straordinari delle competizioni. Lo staff tecnico rimarrà confermato come il consiglio direttivo. Le novità del 2024, oltre a proseguire con gli Amatori, Giovanissimi, Esordienti e Allievi (15-16 anni d’età) sono i piccoli che saranno ben 35. La visione di un futuro “mini” arriva con la candidatura a organizzare il meeting regionale giovanissimi fuoristrada 2024.