Beach tennis, i cesenati Agirelli e Ponti in rampa di lancio dopo l’Europeo e il Mondiale Under 14

Il futuro del beach parte da Cesena. Due talenti locali hanno conseguito un risultato eccezionale, avendo vinto quest’anno il campionato mondiale, il campionato italiano ed il campionato europeo Under 14, nello sport che praticano fin da bambini. Parliamo del beach tennis, i due campioni in erba in questione sono Alex Agirelli e Riccardo Ponti, nati nel 2009. Entrambi frequentano la prima classe delle scuole superiori. Nel pomeriggio si ritrovano al Centro Romagna Beach di Via Isoppo a Cesena, dove svolgono i loro allenamenti: due giovani di grandi prospettive che crescono in un centro di alta specializzazione tecnica.