Una nuova soddisfazione per il vivaio biancorosso. La Pallacanestro Forlì 2.015 comunica che l’atleta Lorenzo Zotti Pavlovic, già indicato come riserva a casa, è stato ufficialmente convocato per la Academy Camp Nazionale dei nati nel 2009 in corso di svolgimento al Centro Sportivo Novarello. Lorenzo raggiunge così in Nazionale il compagno di squadra David Jack Bonomi.