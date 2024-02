Basket Under 17, Unieuro Forlì alla fase interregionale

Sarà un girone Interregionale molto impegnativo quello che attende l’Unieuro Forlì Under 17 Eccellenza. Giunta quarta nella seconda fase del campionato regionale, dopo lo spareggio per il terzo posto perso contro San Lazzaro, la formazione biancorossa è stata inserita nel girone Girone H della fase Interregionale. Il campionato è davvero avvincente. Le prime infatti di ciascuno degli 8 gironi da 6 squadre si qualificano per le Finali Nazionali del 20-26 maggio, mentre seconde e terze spareggeranno per entrare nella sweet 16. Forlì incontrerà il College Basket Borgomanero, già visto in Romagna a novembre in occasione della Novipiù Cup e vincitrice della Poule piemontese. Nel girone dei biancorossi il Veneto inserisce Mestre e la Reyer Venezia, mentre dalla Liguria si è qualificata la PGS Auxilium Genova. Chiude il raggruppamento la Pallacanestro Varese.

Così il responsabile del settore giovanile Lorenzo Gandolfi: “La qualificazione ai gironi interregionali rappresenta per noi il raggiungimento di un obiettivo datoci ad inizio stagione. Segnerà sicuramente un altro step di crescita per i ragazzi. Ci aspettano 10 partite, a partire dal 18 febbraio, con trasferte impegnative, contro squadre che i ragazzi non conoscono e quindi i ragazzi dovranno crescere. Non era scontato qualificarci, perché questo è un gruppo nuovo ed essere arrivati quarti in Emilia-Romagna è un grandissimo risultato, se pensiamo che sono rimaste fuori squadre di tradizione, che hanno foresterie e fanno reclutamento. Questo ci rende felici e soddisfatti. Ci saranno tante opportunità i nostri ragazzi in questa seconda parte di stagione.”