Atletica, Lugo: piazza d’onore ai societari Allievi

Lo scorso week-end è stato dedicato alle finali tricolori dei campionati societari Allievi, con numerosi club romagnoli che hanno recitato un ruolo da protagonisti.

A San Biagio di Callalta, nel trevigiano, per la finale B del gruppo Nord-Est (la terza categoria nazionale), ha chiuso in nona posizione la formazione maschile dell’Atletica Imola Sacmi Avis, con 162.5 punti nella gara che ha visto il successo delle Fiamme Oro Padova con 219 punti): bravissimo Daniele Cetrone che vince i 200 in 22”79 e chiude secondo i 100 (11”49). Punti pesanti sono arrivati pure da Enea Zaccarini (6° nei 400 ostacoli, 59”35) e Tommaso Gozzi (6° nell’alto, 1.82).

A Roma, per la finale B del gruppo Centro-Sud, stupenda seconda piazza dell’Atletica Lugo con 138 punti (lontana a 154.5 l’Atletica Livorno), mentre l’Endas Cesena chiude sesta a 125. Per Cesena sono arrivate due medaglie d’argento grazie alle prestazioni di Angelica Collini (100 ostacoli, 15”57) e della staffetta 4×100 femminile composta da Angelica e Sofia Collini, Chiara Facchini, Giulia Senni in 50”38. Tre invece sono stati i bronzi cesenati andati alla Senni su 400 ostacoli (1’08”93) e giavellotto (38.86) e alla Facchini sui 100 (13”32). Quarta Nives Scarpellini nel salto con l’asta (2 metri) e la staffetta 4×400 femminile con Sofia Collini, Silvia Antimi, Lea Morandi e Angelica Collini) che ha siglato il tempo di 4’23”92.

Lugo invece coglie il secondo gradino del podio grazie all’oro di Giada Martelli negli 800 (2’23”53), alle seconde piazze di Asja Cilini (5000 metri di marcia, 29’18”20) e Viola di Renzo (3000 metri, 12’03”80) e ai bronzi di Benedetta Drago (100 ostacoli, 16”17), Elena Odion (martello a 49.91 e peso a 10.91) e della stessa Martelli (400, 1’01”17).

Qui Matera

Grande vittoria della selezione dell’Emilia-Romagna alla finale nazionale del Trofeo Coni, riservata agli Under 14 (categoria Ragazzi) e andata in scena nel fine settimana a Matera, con tre maschi e altrettante femmine a cimentarsi ognuno in un tetrathlon diversamente combinato. Nel Tetrathlon B il successo è andato a Lorenzo Mazzoni dell’Endas Cesena che totalizza 3.156 punti: 8”24 nei 60, 63.96 nel vortex, 5.26 nel lungo e 4’58”82 sui 1000 di marcia.