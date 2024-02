Pallamano B, il derby è di Faenza che ora cerca il bis

In B l’attenzione era tutta sul derbyssimo del Pala Cattani, con Faenza che alla fine ha piegato la resistenza di un coriaceo Romagna per 21-17 e, già stasera, cercherà il bis sempre fra le mura di casa contro Imola (ore 19.30). La Tassinari-band, sotto per 11-5 all’intervallo, nella ripresa sprofonda anche a -10 al 37’, salvo poi reagire grazie a Lega e Melandri, così al 55’ sul 19-16 il derby può dirsi riaperto.

Qui Faenza trova la zampata decisiva, conquistando 2 punti preziosi per classifica e morale. Ecco il tabellino della sfida del Pala Cattani.

FAENZA: M. Donati, Terrasi, Serafini, Toni, Giraldi, A. Boukhris 3, Malpezzi, Filipponi 8, Bartoli 1, Fregnani, Zama 2, Landi 2, Spada 1, Rondinini, Montanari 4. All.: Lodato.

ROMAGNA: Pulli, Baldini, Pompei 1, Donati 1, Clissa, Laghi 1, Fi. Ariotti 3, Turchi, Conficconi, Lega 4, Ferrante, Melandri 4, Romanato Chiarini 1, Ceroni, Fe. Ariotti 1, Magnani 1. All.: F. Tassinari.

Sconfitta amara

Ko amaro per Imola, che cede alla Cavina contro l’abbordabile Modena. I gialloneri comandano all’inizio e arrivano fino al +3, ma la situazione resta equilibrata con gli ospiti che passano in vantaggio al 43’ (23-24) e siglano il rigore decisivo a 8” dal gong. Questo il tabellino della partita della Cavina. HC IMOLA Tonini, Moro 3, Vanoli 1, Andalò 3, F. Folli 3, Landi, Tassinari 5, Capra 6, Dal Fiume 3, Ballanti, Panetti 4, Othsudi, Guerrini 1, Foschini, Castellari, M. Folli 2. All.: Melis.

I risultati

La prima giornata di ritorno: Faenza-Pallamano Romagna 21-17, Ferrara-Castellarano 28-11, Secchia Rubiera-San Lazzaro 30-29, Carpine-Parma 31-19, Hc Imola-Modena 31-32, Estense-Nonantola 35-31. Riposava: Valsamoggia.

La classifica

Ferrara United 22; Carpine** 21; Parma 20; Secchia Rubiera 19; San Lazzaro 17; Estense e Faenza 14; Rapid Nonantola 11; Hc Imola 8; Modena 6; Romagna 3; Valsamoggia** 1; Sportinsieme Castellarano* -2 (* partite in meno).

Il prossimo turno

Sabato: Estense-Ferrara, Modena-Carpine, San Lazzaro-Rapid Nonantola, Castellarano-Romagna (ore 19.30), Parma-Valsamoggia, Faenza-Hc Imola (oggi ore 19.30). Riposa: Secchia Rubiera.