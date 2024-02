Nuoto, Mondiali: L’imolese Cerasuolo conquista la finale dei 50 rana con il 5° tempo

L’imolese Simone Cerasuolo ha centrato la qualificazione per la finale mondiale dei 50 rana con il 5° tempo con il tempo di 26″98. Il ventunenne dell’Imolanuoto è arrivato terzo nella sua semifinale alle spalle dell’altro azzurro Nicolò Martinenghi e della superstar Adam Peaty. Ai microfoni della Rai il romagnolo, già oro agli Europei Under 23 di Dublino e argento dietro Martinenghi agli Europei in vasca corta, ha dichiarato: «Ho fatto una buona gara ma mi manca ancora un po’ di esplosività per riuscire ad essere al top della forma, che spero di raggiungere tra 15-20 giorni. Gareggiare vicino a Peaty mi porta una carica assurda e gasa tantissimo. Domani ce la giochiamo con serenità».

In mattinata, il portatocolori dell’Imolanuoto aveva ottenuto in batteria l’ottavo tempo in 27”00. L’altro azzurro Martinenghi era stato quarto in 26”75, alle spalle dello statunitense Nic Fink e del bielorusso Ilya Shymanovich (i migliori in 26”66) e dell’australiano Sam Williams (26”69). L’imolese aveva detto: «E’ stata una gara normale, niente di che. Più o meno quello che mi aspettavo: il 27 netto mi soddisfa. Sono qui voglio per fare bene e vediamo cosa viene fuori: mi sono preparato per il Mondiale per arrivare al top qui e poi penserò agli assoluti. Gli avversari? A parte Peaty, che stamattina è andato un po’ più piano, gli altri sono tutti al massimo. Ma ora devo pensare a me».